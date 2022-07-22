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Son dakika haberi... Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Son dakika haberi... Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Bala ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Bala ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bala'da İ.K.K. ve A.Y. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra şüpheli İ.K.K, evine girmeye çalışan A.Y'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

A.Y, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden firar eden zanlı İ.K.K ise ekiplerin detaylı araştırma ve incelemeleri sonucunda Etimesgut ilçesinde yakalandı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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