Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, belirlenen 16 şüpheliye ait, 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 sentetik ecza maddesi, uyuşturucuların satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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