Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Son dakika haberi... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 20-26 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 kilo 700 gram eroin, 11 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 300 zanlıdan 51'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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