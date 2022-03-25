Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Güncel, Haberler

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