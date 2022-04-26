Son dakika haberi | Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik 18-24 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.

22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 11 milyon 88 bin 400 boş makaron, 326 bin 400 dolu makaron, 1904 sentetik ecza maddesi, 612 kilogram tütün, 600 sahte bandrol, 312 elektronik/muhtelif eşya, 230 paket kaçak sigara, 170 puro ile 37 cep telefonu ele geçirildi.