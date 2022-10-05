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Son dakika haberi | Ankara'da 41 bin 160 üniversite öğrencisi terör örgütü propagandalarına karşı bilgilendirildi

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Son dakika haberi | Ankara'da 41 bin 160 üniversite öğrencisi terör örgütü propagandalarına karşı bilgilendirildi

Son dakika haberleri: Ankara Emniyet Müdürlüğü, 41 bin 160 üniversite öğrencisinin terör örgütü propagandalarına karşı bilgilendirildiğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 41 bin 160 üniversite öğrencisinin terör örgütü propagandalarına karşı bilgilendirildiğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Hep Birlikte El Ele Güvenli Geleceğe" başlığıyla yapılan paylaşımda, "24 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında, ilimizde bulunan AVM'lerde düzenlenen etkinliklerle, 41 bin 160 üniversite öğrencimizi ve ailelerini terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilgilendirdik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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