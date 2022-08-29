Son dakika haberi: Angola'nın eski Devlet Başkanı Santos'un cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Son dakika haber: İspanya'da hayatını kaybeden Angola'nın eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un naaşı ülkesinde toprağa verildi. İspanya'da hayatını kaybeden Angola'nın eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un naaşı ülkesinde toprağa verildi. Ulusal basındaki habere göre, 8 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 79 yaşında ölen Santos'un cenazesi, 21 Ağustos'ta Angola'ya getirilmesine rağmen, ailesinin otopsi talebi nedeniyle bekletiliyordu. Otopsinin yapılmasının ardından Santos'un cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, aile üyelerinin yanı sıra bürokratlar, siyasetçiler ve destekçileri katıldı. Kendisi ve ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Santos, Marksist düşüncedeki Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) liderliğini yürütmüştü. Santos, 1979'dan 2017'ye kadar Angola'yı 38 yıl boyunca yönetmiş ve geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Kalp Krizi İspanya Angola Güncel Haberler Son Dakika

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