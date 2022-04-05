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Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanması iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanması iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde iki araca silahlı saldırı düzenleyerek 1 şahsın yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bir tabancanın ele geçirildiği olayla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Saldırı, Mersin, Anamur, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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