Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Güncel Haberler

Son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze mevkisinde Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 KB 612 plakalı otomobil, bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli Ankara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title