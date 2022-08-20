Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Otoyolun Ankara istikameti Gebze mevkisinde Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 KB 612 plakalı otomobil, bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Anadolu Otoyolu Kocaeli Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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