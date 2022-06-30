Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika gündem haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İstanbul istikametine seyreden Yiğit Ü. idaresindeki 34 ERS 18 otomobil, Yedigöller Dinlenme Tesisi yakınlarında, aynı istikamette seyreden Yusuf T. yönetimindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf T. yönetiminde araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü, araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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