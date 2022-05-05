Son dakika haber | Amerika'da ölü bulunan araştırma görevlisinin ailesi: İntihar ettiğine inanmıyoruz

Amerika'da ölü bulunan araştırma görevlisinin ailesi: İntihar ettiğine inanmıyoruz

ABD'de Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Emre Soykök (26), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu. Emre Soykök'ün ağabeyi Caner Soykök, "Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi. Anne Suna Soykök ise "Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu. Soykök, 8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için kabul alarak, ABD'ye gitti. Soykök, 21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulundu. Emre Soykök'ün ölüm haberi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi. Konsolosluk yetkilileri, Soykök'ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığı ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini, Teksas polisinin soruşturma başlattığını aileye aktardı.

Emre Soykök'ün ağabeyi Caner Soykök ise, konsolosluk yetkililerinin 23 Nisan gece yarısını kendilerine kardeşinin ölüm haberini verdiklerini söyleyerek, "Kardeşimi 8 ay önce Dallas Teksas Üniversitesi'ne doktora öğrenimini yapması için gönderdik. Orada daha güvenli olacağını düşündüğümüz için yurtta kalmasını istedik. Bize ilk intihardan şüphelendiklerini; ama ayrıca bir cinayet soruşturmasının da yapıldığını söylediler. Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz. Haberi aldığımızdan bu yana 10 gün geçti, devletimizin bize yardımcı olmasını ve sürecin içine dahil olmasını istiyoruz" diye konuştu.