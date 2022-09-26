Son dakika haberi! Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakır Bursaspor Güncel Haberler Son Dakika

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