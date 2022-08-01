Son dakika haberi... Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Edinilen son dakika gelişmesine göre ADLİ KONTROLLE SERBESTMersin'in Akdeniz ilçesinde, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. ADLİ KONTROLLE SERBEST Mersin'in Akdeniz ilçesinde, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın Akdeniz Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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