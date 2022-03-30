Ambulans ve itfaiye ekibi, bu kez kitap bağışı için seferber oldu

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla itfaiye ve ambulans ekipleri, bağışlanan kitapları alarak okullara teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul kütüphanelerindeki kitap sayısını artırmak, öğrencileri daha çok kitapla buluşturmak ve okuma kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla "Her Gönülden Bir Kitap Projesi" başlatıldı.

"Kitap kardeşliği" ve "Paylaşmak güzeldir" sloganlarıyla uygulanan projede, öğrencilerin birbirlerine kitap hediye etmelerine imkan sağlanması ve gönüllü kişi veya kurumların desteğiyle okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Hem öğrencilerde hem de toplumda kitap farkındalığı oluşturulabilmesi için ambulans ve itfaiye ekipleri de bir kereliğine projeye dahil edildi.

Kitaplar, ambulans sedyesiyle taşındı

Hastaneden kitap nakli olacağı ihbarı üzerine harekete geçen 112 Acil Servis ekibi, Çankırı Devlet Hastanesine giderek hastane çalışanlarının bağışladığı kitapları sedyeye yerleştirdi, ardından araca koyarak Karatekin İlkokulu'na ulaştırdı. Araçtan yine sedyeyle indirilen kitaplar, öğrencilere verildi.

Çankırı İtfaiyesi ekibi de kitap bağışlayacağını bildirilen vatandaşların evlerine giderek, itfaiye aracının merdiveniyle binaların balkon ve pencerelerine ulaştı. Ekipler, kitapları alarak okullara götürdü.

Bir ayda 32 bin 127 kitap bağışı alındı

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların toplumda ciddi destek bulduğunu söyledi.

Okul kütüphanelerinin içerik olarak zenginleştirilmesi ve öğrencilerin kütüphaneleri daha aktif kullanması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, uygulanan projede bir ayda kitapseverlerin desteğiyle 32 bin 127 kitabın okul kütüphanelerine kazandırıldığını anlattı.

Proje ile okul kütüphanelerindeki kitap sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Öztürk, projeye katkı sağlamak isteyenleri sosyal medya, eğitim toplantıları, mektup ve etkinlikler yoluyla bilgilendirdiklerini belirtti.

Proje başladığında okul kütüphanelerinde 146 bin 111 kitap bulunduğunu, bugün bu sayının 178 bin 238'e ulaştığını dile getiren Öztürk, "Proje takvimimiz Haziran 2022'ye kadar sınırlandırılmış olsa da bilginin sürekli geliştiği dünyamızda dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğrencilerimizi kitap kokusunun huzur veren yanıyla tanıştırma gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

Öztürk, projede farkındalığın artırılması amacıyla itfaiye ve ambulans etkinliği de yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kitap okumanın yaşamak kadar, nefes almak kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Sağlığın sadece hastalık halinin olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olması gerektiğine, bunun da ancak okuma ile mümkün olabileceğine dikkati çekmek istedik. Bu amaçla itfaiye ekiplerimiz mahsur kalmış kitaplarımızı kurtarıyor, sağlık çalışanlarımız ise 112 acil kitap çağrısında bulunuyor."

Çocuklar uygulamayı görünce şaşırdı

Karatekin İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Elif Hüma Hızarcı, talep ettiği kitap ambulanstan çıktığında çok şaşırdığını, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Ölmez de kitap, ambulansla kendisine ulaştırıldığında çok şaşırdığını dile getirdi.

Torunuyla evindeki fazla kitapları itfaiye ekibine teslim eden Ayten Şenol, çok güzel ve anlamlı bir kampanya olduğunu vurgulayarak, kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim ettiklerini dile getirdi.

Ayten Şenol'un 4. sınıfa giden torunu Cevat Alperen Şenol da kitapları kapıya indirerek teslim edeceklerini düşündüğünü, itfaiyenin merdivenle almasının kendisini şaşırttığını kaydetti.