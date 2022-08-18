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Son dakika haberi! Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Son dakika haberi! Ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadını hava ambulansı hastaneye yetiştirdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren bir kadını hava ambulansı hastaneye yetiştirdi.

Evinde fenalaşan E.Y sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, hava ambulansın yardımıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kalp Krizi Beypazarı Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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