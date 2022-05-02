Son dakika haberi... Amasya'da zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu - Haberler

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Son dakika haberi... Amasya'da zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu

AA - Hülya Turan - Güncel
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Son dakika haberi... Amasya'da zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

SAMSUN (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon- Samsun kara yolunda seyreden Ayhan A. idaresindeki 06 BOF 954 plakalı otomobil ile İsmail D. yönetimindeki 34 AFE 887 plakalı otomobil ve Şehmus Ş. İdaresindeki 34 SHS 21 plakalı otomobil Kayadüzü mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle kapanan yol, hasar gören araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

AA / Hülya Turan - Güncel

Otomobil, Samsun, Amasya, Güncel, Haberler

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