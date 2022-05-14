Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emir Ardahan idaresindeki 34 DD 0621 plakalı otomobil, Saluca köyü mevkisinde, Dursun Hoşgör'ün kullandığı 05 KL 768 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Zülfi ve Ahmet Ardahan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

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