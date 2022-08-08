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Son dakika haberi: Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Son dakika haberi: Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya'da kafede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Amasya'da kafede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kirazlıdere Mahallesi'nde Ahmet Y'ye ait kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Amasya Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, kafede hasar oluştu.

AA / Cihan Okur - Güncel

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