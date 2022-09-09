Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

D.K.V. idaresindeki 34 RE 9949 plakalı otomobil, Taşova- Amasya kara yolu Kavşak mevkisinde, M.K'nin kullandığı 34 UR 9821 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Amasya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title