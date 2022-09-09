Son dakika haberi! Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
D.K.V. idaresindeki 34 RE 9949 plakalı otomobil, Taşova- Amasya kara yolu Kavşak mevkisinde, M.K'nin kullandığı 34 UR 9821 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel