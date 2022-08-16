Son dakika haberi | Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ö.Y'nin (63) kullandığı 05 FM 212 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol köyü mevkisinde S.P. (66) idaresindeki 05 EF 516 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.Y. (59), B.Ş. (62), H.Ş. (61), B.Ş. (15) ve B.Ş. (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Tevfik Öztürk Tragger Amasya Güncel Haberler Son Dakika

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