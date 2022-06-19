Av malzemeleri satan iş yerindeki yangın söndürüldü
AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da av malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında üst kattaki dairede oturan kişi, balkondan atlayarak yaralandı.
Amasya'da av malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında üst kattaki dairede oturan kişi, balkondan atlayarak yaralandı.
Gümüşlü Mahallesi'nde kapalı olan av malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan havai fişek ve tüfek mermileri patladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
İş yerinin üst katındaki dairede oturan Şaban Yasan (68), patlama sırasında paniğe kapılarak balkondan atladı.
Yaralanan Yasan, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Cihan Okur - Güncel