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Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi

Son dakika gelişmesine göre Altınordu Belediyesi, Bartın'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla personel gönderdi.

Altınordu Belediyesi, Bartın'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla personel gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Belediyesine bağlı arama kurtarma ile sokak hayvanları koruma ve besleme ekibi, Bartın'da sel bölgesine ulaştı.

İlgililerle görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, afet koordinasyon merkezinin yönlendirdiği bölgelerde öncelikle iş yerlerinin ve sokakların temizlenmesinde görev aldı.

Ekipler, çevrenin sel suları ile kaplanması nedeniyle yiyecek bulmaları iyice güçleşen sahipsiz hayvanları besledi, ayrıca kulübe desteğinde bulundu.

Açıklamada, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zorluklar karşısında daima dayanışma ruhunu ortaya koymuş ve yekvücut olmayı bilmiş büyük bir milletiz. Öncelikle yaşanan sel felaketinden etkilenen Bartın halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bartınlı kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz. Türk milletimize ait olan yardımlaşma, dayanışma gibi güzel hasletleri yaşatma konusundaki kararlığımızdan taviz vermeden, Altınordu halkının şefkat ve dayanışma elini milletimizin her bir ferdinin ihtiyaç duyduğu yere taşımaya gayret ediyoruz."

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Altınordu Bartın su Güncel Haberler Son Dakika

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