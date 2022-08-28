Son dakika haberi... Almanya'da üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğu hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Almanya'nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi. Almanya'nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi. Münih polisinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelin avlusundaki 200 kilogram ağırlığındaki heykel, ebeveynleriyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğunun üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Erbil Başay Almanya Münih Güncel Haberler Son Dakika

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