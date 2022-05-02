Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Almanya'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen Özgür A'nın tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 28 Nisan'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Özgür A'nın 29 Nisan'da Bremen kentinde yakalandığı ve evinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlandığı aktarıldı.

Özgür A'nın Mayıs 2018'den beri PKK kadrosunda bulunduğu aktarılan açıklamada, zanlının çeşitli dönemlerde Hamburg, Berlin, Saarland/Rheinland-Pfalz'da sözde bölge sorumlusu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kişinin ağırlıklı olarak örgüt için "bağış paralarının" toplanmasını takip ettiği, özellikle Berlin'de bizzat potansiyel bağışçıların ödeme yapmalarını sağladığı kaydedildi.

Zanlının aynı zamanda örgütte organizasyon, personel ve propaganda işlerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu, bölge sorumlusu olarak da kendisine bağlı olanlara talimat verdiği ve gelişmeler hakkında onlardan bilgi aldığı belirtilen açıklamada, Özgür A'nın örgütün sözde Avrupa sorumlularına da rapor verdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Özgür A'nın 30 Nisan'da hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.???????