Son dakika haberi | Almanya'da "maske tartışması" cinayetinde ömür boyu hapis cezası Güncel Haberler Son dakika haberleri: Almanya'da geçen yıl, kendisine Kovid-19 maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'da geçen yıl, kendisine Kovid-19 maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021'de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti. Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine Kovid-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ Almanya Güncel Haberler Son Dakika

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