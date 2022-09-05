Son dakika haberi! Almanya'da Harz Dağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Harz Dağları'nda çıkan orman yangına havadan helikopterler ve uçaklarla müdahale edildiği bildirildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Harz Dağları'nda çıkan orman yangına havadan helikopterler ve uçaklarla müdahale edildiği bildirildi.

Harz bölgesinden yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen iki yangın söndürme uçağının 12 saat boyunca alevlere müdahale edeceği, uçakların, 6 bin litre su taşıyabileceği bilgisi paylaşıldı.

Yangında toplam 190 itfaiye erine 6 yangın söndürme helikopteriyle de destek verildiği belirtilen açıklamada, bir helikopterin de keşif uçuşları yaptığı kaydedildi.

Bölgede 150 hektar alanın yangından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Bölge İtfaiye Şefi Kai-Uwe Lohse, yangının yayılmasını engellemeye çalışacaklarını, bunun için havadan müdahalenin önemli olduğunu ifade etti.

Alman basınında bölge sözcüsüne dayandırılan haberlerde, rüzgarın yangını kontrol almayı zorlaştırdığı aktarıldı.

Harz'daki 1141 rakımlı Brocken Dağı'nın zirvesine yakın bölgede 3 Eylül'de orman yangını çıkmış, Harz Bölge Valisi Thomas Balcerowski yangından dolayı 4 Eylül'de acil durum ilan etmiş, zorlu arazi şartlarından dolayı itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarında sorunlar yaşadığı bildirilmişti.

Turistler tarafından yoğun rağbet gören dağın zirvesindeki platodaki insanlar yangın sebebiyle otobüslerle tahliye edilmiş, dağın çevresinde 40 kilometrelik uçuşa yasak bölge oluşturulmuştu.