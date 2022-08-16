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Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Scholz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Scholz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

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Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesinde Yemen'deki savaş başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi politikasına ilişkin konuları ele aldığını belirtti.

Hebestreit, Scholz ve bin Selman'ın ayrıca, G20 çerçevesindeki iş birliği ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ve bunun küresel sonuçları hakkında konuştuğunu kaydetti.

AA / Erbil Başay - Güncel

Suudi Arabistan Olaf Scholz Almanya Güncel Haberler Son Dakika

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