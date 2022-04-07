Son dakika haberi! Almanya Başbakanı, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla sınama döneminden geçtiğini belirtti - Haberler

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Son dakika haberi! Almanya Başbakanı, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla sınama döneminden geçtiğini belirtti

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi! Almanya Başbakanı, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla sınama döneminden geçtiğini belirtti

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğini ifade etti.

Scholz, Federal Meclis'te bir milletvekilinin sorusuna verdiği cevapta, yükselen fiyatlarda Kovid-19'un da etkisinin bulunduğunu belirtti.

Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğine işaret eden Scholz, "Nakliyat konusunda yaşanan sıkıntılar da fiyat artışlarını etkiledi. Küreselleşmenin pazarın yalnızca küçük bir kısmına hizmet verdiği için sona erdiğini varsayıyorum." dedi.

Scholz, son 30-40 yılda birçok ülkenin Almanya ile rekabet eder hale geldiğini kaydetti.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Haberler

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