Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2) Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel Aliağa İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.