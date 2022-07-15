Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel