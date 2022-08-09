Son dakika haberi! Ali'nin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kavgaya 7 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te husumetli aileler arasında çıkan, Ali Köroğlu'nun (19) hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te husumetli aileler arasında çıkan, Ali Köroğlu'nun (19) hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kozluyazı Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri arasında tabanca, silah, taş ile sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan tabancayla vurulan Ali Köroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 12 kişiden 4'ünün ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden ve kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli hakkında da yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.