Son dakika haberi! ALAŞEHİR'DE AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler

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Son dakika haberi! ALAŞEHİR'DE AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, boş olan ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, boş olan ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alaşehir Şeyh Sinan Mahallesi'nde İbrahim Öztürk'e ait iki katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evi yanan İbrahim Öztürk "Bölgemiz sit alanı olduğu için, binamıza bakım yapamıyoruz, binamız boş durumda ve bakımsız olarak duruyor. Ben iş yerindeydim, mahalle sakinleri haber verdiler geldim, neden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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-Yangından görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Ev sahibi ibrahim öztürk röp.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR/ Manisa, (DHA)

Son dakika haberi! ALAŞEHİR'DE AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika haberi! ALAŞEHİR'DE AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Son dakika haberi! ALAŞEHİR'DE AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Yangın, Güncel, Haberler

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