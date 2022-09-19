Antalya gündem haberleri... Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı ve yaklaşık 70 orman işçisi ile Alanya Belediyesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı. Yangında yaklaşım 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Güncel Haberler

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