Son dakika haberi! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Y. ile bu kişiden uyuşturucu aldığı öne sürülen B.K. yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel