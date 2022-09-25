Son dakika haberi! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y. ile bu kişiden uyuşturucu aldığı öne sürülen B.K. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.