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Son dakika haberi! Alanya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
Son dakika haberi! Alanya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Özbekistan uyruklu Z.T.A. (46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi Cebeci Kavşağı'nda O.K. (41) idaresindeki 07 K 7467 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri yaya geçidinde duran N.C. (54) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler O.K. ve N.C. ile araçlarda bulunan A.A. ve M.A.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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