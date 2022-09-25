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Son dakika haberi: Alanya'da tır ile yolcu midibüsü çarpıştı: 3 yaralı

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Son dakika haberi: Alanya'da tır ile yolcu midibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberler... Alanya'da tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alanya'da tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gökhan Y. idaresindeki 07 APF 093 plakalı tır, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken, Arif E'nin kullandığı 07 AAE 290 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi.

Kazada midibüste bulunan Ö.M.K, N.K. ve A.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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