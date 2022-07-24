Son dakika haberi: Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda motosiklet ve bir binadan 5 bin lira değerinde kablo çalınmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği E.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinde 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu da belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan zanlının kabloları çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı AA / Mert Cantürk - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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