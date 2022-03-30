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Son dakika haberi... Alanya'da hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberi... Alanya'da hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, farklı mahalle ve yaylalarda 13 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği belirlenen 23 yaşındaki E.T'nin, 7'si hırsızlık olmak üzere 12 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, şüpheliyi Çamlıca Mahallesi ormanlık alanda çalıntı motosiklet ile kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Araştırma, Jandarma, Hisarcık, Alanya, Güncel, Haberler

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