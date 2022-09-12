Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Alanya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Alanya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının altında beton mikserini yıkayan Şafak Sönmez, elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Sönmez, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title