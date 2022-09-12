Son dakika haberi! Alanya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Mahmutlar Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının altında beton mikserini yıkayan Şafak Sönmez, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Sönmez, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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