Son dakika haberi... Alanya'da çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı Son dakika gündem haberi: Alanya ilçesinde, su zannederek çamaşır suyu içtiği belirtilen çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Alanya ilçesinde, su zannederek çamaşır suyu içtiği belirtilen çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Kestel Mahallesi'nde 8 yaşındaki S.G, şişenin içindeki sıvıyı su sanarak içti. Boğazında yanma olan ve rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Mert Cantürk Alanya su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Alanya'da çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.