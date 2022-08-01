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Son dakika haberi... Alanya'da çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Alanya'da çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: Alanya ilçesinde, su zannederek çamaşır suyu içtiği belirtilen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

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Alanya ilçesinde, su zannederek çamaşır suyu içtiği belirtilen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kestel Mahallesi'nde 8 yaşındaki S.G, şişenin içindeki sıvıyı su sanarak içti. Boğazında yanma olan ve rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine başlanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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