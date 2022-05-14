Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Haberler

New York'ta, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından görevi başındayken öldürülmesi protesto edildi.

New York'un Manhattan bölgesindeki bir grup, Ebu Akile'nin görevini yaptığı sırada öldürülmesine ve ABD'deki bazı basın kuruluşlarına tepki gösterdi.

New York Times (NYT) binasının önünde toplanan gruptakiler, NYT, CNN ve BCC'nin olaya ilişkin haberlerinde, kadın gazeteciyi kimin öldürdüğüne değinmemelerinin basın etiğine uymadığını belirterek, söz konusu kuruluşların İsrail yanlısı olduğunu savundu.

Gösteriye, New York civarında yaşayan ve İsrail karşıtlığıyla bilinen Ortodoks Yahudi cemaati mensupları da destek verdi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.