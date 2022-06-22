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Son dakika haberi: Akşener: "(Orman yangınları) Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin bir daha tekrar etmemesi için dua ediyoruz"

AA - İhsan Can - Güncel
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Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salondaki partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

AA / İhsan Can - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler Son Dakika

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