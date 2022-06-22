Son dakika haberi: Akşener: "(Orman yangınları) Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin bir daha tekrar etmemesi için dua ediyoruz" Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4) AA / İhsan Can - Güncel Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Akşener: '(Orman yangınları) Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin bir daha tekrar etmemesi için dua ediyoruz' - Haberler

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