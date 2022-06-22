Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Akşehir Anıt Mahallesi'nden çaldığı motosikleti Afyonkarahisar Çay'da sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildiAkşehir Anıt Mahallesi Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde M.U.
Akşehir Anıt Mahallesi'nden çaldığı motosikleti Afyonkarahisar Çay'da sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Akşehir Anıt Mahallesi Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde M.U.'ya ait motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada 50'ye yakın kamera kaydının incelemesi sonucu, motosikleti çalan kişinin H. K. isimli şahıs olduğu ve çaldığı motosikleti Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi.
Şüphelinin peşine düşen ekipler H. K.'yı Akşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.