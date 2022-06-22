Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı

AA - Bayram Uygun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akşehir Anıt Mahallesi'nden çaldığı motosikleti Afyonkarahisar Çay'da sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildiAkşehir Anıt Mahallesi Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde M.U.

Akşehir Anıt Mahallesi'nden çaldığı motosikleti Afyonkarahisar Çay'da sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Akşehir Anıt Mahallesi Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde M.U.'ya ait motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 50'ye yakın kamera kaydının incelemesi sonucu, motosikleti çalan kişinin H. K. isimli şahıs olduğu ve çaldığı motosikleti Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi.

Şüphelinin peşine düşen ekipler H. K.'yı Akşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Karahisar Akşehir Aziz Çay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title