Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST

AKSARAY merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Aksaray ve Mardin'de 12 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, banka dekontları, ruhsatsız tabancalar, dijital malzeme ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.