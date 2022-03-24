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Son dakika haberi... Aksaray'da merdivenden düşen kişi öldü

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika haberi... Aksaray'da merdivenden düşen kişi öldü

Son dakika habere göre Aksaray'da merdivenden düşen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da merdivenden düşen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Minarecik Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Pasajı'nın 3'üncü katında merdivenlerden inen Remzi Özkanlı dengesini kaybederek düştü.

Başını beton zemine çarpan Özkanlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özkanlı'nın cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

15 Temmuz, Aksaray, Güncel, Haberler

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