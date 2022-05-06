Son dakika haberi: Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler

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Son dakika haberi: Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika haberi: Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

Son dakika habere göre Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde dün düştüğü sulama kanalında boğulan çocuğun naaşı toprağa verildi.

GÜLAĞAÇ, AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde dün düştüğü sulama kanalında boğulan çocuğun naaşı toprağa verildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Kav'ın (7) cenazesi, Gülağaç İlçe Mezarlığı'na getirildi.

Burada helallik alınması sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cuma namazını müteakip mezarlık avlusunda kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün kuzeniyle sulama kanalı yakınında oynayan Mehmet Kav, dengesini kaybederek suya düşmüş, çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kav, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülağaç, Aksaray, Otopsi, Güncel, Haberler

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