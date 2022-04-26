Son dakika haber: AK Parti'li Aydemir, Şehzadeler'deki yatırımları inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ projesinin de aralarında olduğu yatırımları inceledi.

İncelemelere, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu da katıldı.

Aydemir, Çelik ve beraberindekiler, ilk olarak eski adliye arkasında yapımı devam eden Millet Kütüphanesi ile Gençlik Merkezi inşaatını inceledi.

Heyet daha sonra Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu.

Örnek daireyi gezen Aydemir'e Başkan Çelik ve yüklenici firma yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Burada bir değerlendirme yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yıl sonuna kadar dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini belirti.

Çelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Şehzadeler İlçesindeki yatırımları incelediklerini anlatan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise şöyle dedi:

"Bu TOKİ inşaatının başlamasında çok kıymetli İlçe Başkanımız ve Belediye Başkanımızın çok büyük emeği olduğunu yakinen biliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti gönderen, yapılmasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Örnek daireyi gezdik, gördük. Çok güzel daireler yapmışlar. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin."

Aydemir, Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra açılış için gün sayan Sancaklıbozköy Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu projesini inceledi.