Son dakika haberi! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yatırım koordinasyon toplantısına katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ??????? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta İl Yatırım Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Ünal, bir oteldeki toplantıda yaptığı konuşmada, milletvekillerinin öncelikli görevlerinin temsilin yani sıra yatırımları da takip etmek olduğunu söyledi. 2020 yılından bu yana yapılan yatırımlar değerlendirilince Kahramanmaraş'a Türkiye'de yatırım almada herhangi bir kesintiye uğramayan ve üstelik her yıl bir önceki yıla oranla yatırımlarını artıran tek il denilebileceğini ifade eden Ünal, salgın dönemi öncesi her yıl eylem planı yapıldığını ve yatırımların tüm süreçlerinin değerlendirildiğini aktardı.

Vali Ömer Faruk Coşkun da 2021 yılında Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 274 proje üzerinde çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Projelerin toplam tutarının 11 milyar 764 milyon lira, 2021 yılı ödeneğinin ise 1 milyar 766 milyon lira olduğunu, ödeneğin ise yüzde 76'sının harcamasının gerçekleştiğini işaret eden Coşkun, "2022 Yılı Kamu Yatırım Programı, 15 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup ilimize münhasır 753 milyon 462 bin TL'lik 37 proje, müşterek illerle birlikte 8 proje olmak üzere toplam 45 proje yer almıştır." dedi.