AİLE İÇİ KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI Güncel Haberler ? SULTANGAZİ'de aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. ? SULTANGAZİ'de aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Çevredekilerin aile içi kavga ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplere aile üyeleri tepki gösterdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle aile üyeleri polise saldırdı. Yaşanan arbede çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Güncel Haberler

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