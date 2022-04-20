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Son dakika haberi: Ahlatlı şehitler dualarla anıldı

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Son dakika haberi: Ahlatlı şehitler dualarla anıldı

Son dakika haberler: Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Ahlat Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa Kaymakam Fikret Dağ, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Hisarcık, Bitlis, Şehit, Ahlat, Güncel, Haberler

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