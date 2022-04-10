Son dakika haberi... Ağrı ve Ardahan'da emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

ARDAHAN (AA) - Ağrı ve Ardahan'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet teşkilatı, şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Osman Varol ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, büyük millet olduklarını ve emniyet teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Emniyet teşkilatının ülkenin dört bir yanında yeri geldiğinde canını ortaya koyarak fedakarca çalıştığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sayısız kez rüştünü ispat etmiş, bu millete, bayrağa ve vatana bağlılığını ispat etmiş bir teşkilattan bahsediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı bile kendi içerisinde ciddi bir oranda olan kirli insanlara rağmen rüştünü ispat edip o darbenin çelik duvarlarına, tanklarına ve toplarına karşı çıplak göğüsleriyle mücadele ettiler ve büyük sayıda şehit verdiler. O büyük mücadelenin sonucunca bugün burada huzurla oturmamızı sağladılar. Ülkemizin terörle mücadelesi başladığından beri Türkiye'nin dört bir köşesinde tüm birimleriyle fedakarca mücadele eden bir teşkilattan bahsediyoruz."

Varol, emniyet teşkilatının terör, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra hayatın her alanında olduğunu sözlerine ekledi.

Milletvekili Çelebi ise jeopolitik konumundan dolayı bu toprakların geçmişten bugüne çok büyük badireler atlattığını ifade etti.

Programın devamında İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Vali Varol'a polis üniforması ve şapkası hediye etti.

Program, büyük bir bölümü polislerden oluşturulan koronun müzik dinletisiyle sona erdi.

Programına, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Vali Varol'un eşi Funda Varol, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, polisler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Ardahan'da da şahit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde buluştu.

Ardahan Polis Evi'nde verilen iftara Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililer katıldı.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Vali Hüseyin Öner de şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.